Биография

Куин Латифа – актриса, продюсер, сценарист, американская певица, модель и телеведущая. Лауреат музыкальной премии «Грэмми», премии «Золотой Глобус», «Эмми», номинировалась на «Оскар» и BAFTA. Ее амплуа – смелые и отчаянные героини, равнодушные к мнению окружающих. Настоящее имя артистки – Дана Элейн Оуэнс. Псевдоним появился у девушки в возрасте 8 лет. С арабского «Латифа» переводится как «нежная». Благодаря высокому росту в школьные годы она была форвардом баскетбольной команды. Однако ее больше увлекали сцена и музыка. Окончив школу, Дана исполняла битбокс в рэп-группе Ladies Fresh, а затем записала несколько альбомов и 6 раз была номинантом на премию «Грэмми». О своей жизни актриса написала книгу «Ladies First: откровения сильной женщины», где рассказала о пристрастии к наркотикам, с которым ей пришлось бороться после смерти родного брата. Первую роль Куин Латифа получила в 1991 году в фильме «Тропическая лихорадка». Творческий путь в кинематографе продолжился в ситкоме «Одноместный номер», в этом сериале Куин Латифа снималась на протяжении 5 лет. Армия ее поклонников увеличилась после участия в знаменитом мюзикле «Чикаго». После чего она продолжила актерскую карьеру и даже удостоилась звезды на голливудской Аллее славы.