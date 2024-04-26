Невидимый стрелок (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Подросток попадает под обстрел неизвестного снайпера, но не может доказать полиции, что это действительно произошло. Психологическая драма о жажде быть героем.
Энди — тихий и застенчивый школьник, мечтающий стать художником комиксов. Окружающие не понимают его устремлений, и парень считает дни до колледжа. Однажды, решив покатать детей на церковном грузовичке в религиозный праздник, Энди становится местным героем: в машину начинает стрелять загадочный человек, и лишь быстрая реакция парня спасает их от трагедии. Однако полиция не находит на автомобиле следов от пуль, и постепенно показания Энди становятся все более подозрительными и неправдоподобными.
Правда ли Энди пережил нападение или все это — лишь плод его больного воображения, расскажет «Невидимый стрелок». Фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джеймс
Камали
- АСАктриса
Алисса
Сазерленд
- КПАктриса
Карли
Поуп
- Актёр
Брайан
Гринберг
- ЭТАктриса
Элисон
Торнтон
- УРАктёр
Уильям
Р. Моусес
- МГАктёр
Майкл
Глэдис
- ДТАктёр
Джим
Тру-Фрост
- РМАктриса
Ремингтон
Моусес
- УПАктёр
Уильям
Попп
- БМАктёр
Блейн
Майе
- ДАСценарист
Джереми
Андерсон
- ДКСценарист
Джеймс
Камали
- МЭПродюсер
Мэтт
Эйнштейн
- ГТПродюсер
Глен
Тротинер
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ГГХудожник
Грегори
Гэйл
- ДКМонтажёр
Джеймс
Камали
- АЭМонтажёр
Алексис
Эвелин