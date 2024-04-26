Невидимый стрелок
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Невидимый стрелок
6.62022, Невидимый стрелок
Драма, Триллер99 мин18+

Невидимый стрелок (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Подросток попадает под обстрел неизвестного снайпера, но не может доказать полиции, что это действительно произошло. Психологическая драма о жажде быть героем.

Энди — тихий и застенчивый школьник, мечтающий стать художником комиксов. Окружающие не понимают его устремлений, и парень считает дни до колледжа. Однажды, решив покатать детей на церковном грузовичке в религиозный праздник, Энди становится местным героем: в машину начинает стрелять загадочный человек, и лишь быстрая реакция парня спасает их от трагедии. Однако полиция не находит на автомобиле следов от пуль, и постепенно показания Энди становятся все более подозрительными и неправдоподобными.

Правда ли Энди пережил нападение или все это — лишь плод его больного воображения, расскажет «Невидимый стрелок». Фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимый стрелок»