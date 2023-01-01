Меня зовут Мохаммед Али
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Меня зовут Мохаммед Али

Меня зовут Мохаммед Али (сериал, 2019) смотреть онлайн

9.52019, What's My Name: Muhammad Ali 1 сезон
Документальные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Хроника жизни одной из знаковых фигур 20 века — величайшего боксера в истории Мохаммеда Али. Он был не только выдающимся спортсменом, но и борцом за права человека, служившим маяком надежды для угнетенных людей во всем мире. Некоторые из редких архивных кадров будут показаны впервые. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Меня зовут Мохаммед Али»

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