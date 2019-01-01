Меня зовут Мохаммед Али (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.52019, What's My Name: Muhammad Ali
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Хроника жизни одной из знаковых фигур 20 века — величайшего боксера в истории Мохаммеда Али. Он был не только выдающимся спортсменом, но и борцом за права человека, служившим маяком надежды для угнетенных людей во всем мире. Некоторые из редких архивных кадров будут показаны впервые.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- КААктёр
Карим
Абдул-Джаббар
- Актёр
Джим
Браун
- ОДАктёр
Осси
Дэвис
- БКАктёр
Билл
Косби
- АФАктриса
Арета
Франклин
- ДРАктриса
Дайана
Росс
- ДКАктёр
Дик
Каветт
- МААктёр
Мухаммед
Али
- ССАктёр
Стивен
Стэнтон
- СААктёр
Стив
Аллен
- СЛСценарист
Стивен
Лекарт
- МКПродюсер
Мэверик
Картер
- МДПродюсер
Марен
Домзальски
- Продюсер
Антуан
Фукуа
- ТДХудожница
Трейс
Джиджи Филд
- ММОператор
Маз
Махани
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос