Средь бела дня (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.42011, Средь бела дня
Боевик89 мин18+
О фильме
Уилл Шоу отправляется в семейный круиз на частной яхте. Молодой человек предвкушает несколько дней скуки, но жизнь преподносит ему жестокий сюрприз. Уже через несколько часов палуба яхты обагрится кровью, а членов семьи Шоу увозит в неизвестном направлении банда головорезов. В поисках родных Уилл невольно узнает о государственном заговоре и раскрывает тайны своего отца. У парня всего несколько часов, чтобы спасти семью и страну от гибели.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МЭРежиссёр
Мабрук
Эль Мекри
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актриса
Вероника
Эчеги
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- ДМАктёр
Джозеф
Моул
- Актёр
Оскар
Хаэнада
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- Актёр
Брюс
Уиллис
- РГАктёр
Рафи
Гаврон
- ЭХАктриса
Эмма
Хэмилтон
- СВСценарист
Скотт
Вайпер
- ТМПродюсер
Тревор
Мэйси
- МДПродюсер
Марк
Д. Эванс
- Продюсер
Стивен
Зеллиан
- СВПродюсер
Скотт
Вайпер
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ЛВКомпозитор
Лукас
Видаль