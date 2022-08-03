Средь бела дня (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Уилл Шоу отправляется в семейный круиз на частной яхте. Молодой человек предвкушает несколько дней скуки, но жизнь преподносит ему жестокий сюрприз. Уже через несколько часов палуба яхты обагрится кровью, а членов семьи Шоу увозит в неизвестном направлении банда головорезов. В поисках родных Уилл невольно узнает о государственном заговоре и раскрывает тайны своего отца. У парня всего несколько часов, чтобы спасти семью и страну от гибели.

