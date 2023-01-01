Стивен Зеллиан

Биография

Стивен Эрнест Бернард Заиллян — американский сценарист, продюсер и режиссер. Родился в калифорнийском городе Фресно 30 января 1953 г. Будущий знаменитый кинодеятель Стивен Заиллян появился на свет в семье репортера и с детства был без ума от кино. Получив диплом университета штата Сонома в 1975 году, стал кинематографистом Фильмы Стивена Заиллян — обладатели многочисленных престижных наград. Так, «Оскар» за непревзойденную работу сценариста был присужден драме «Список Шиндлера» в 1994 году. Тогда же в аналогичной номинации картина была награждена «Золотым Глобусом», премией BAFTA и другими наградами. Стивен Заиллян написал сценарии к кинофильмам, ставшим популярными во всем мире: «Миссия невыполнима 1996 года, «Ганнибал» 2001 года, «Банды Нью-Йорка» 2002 года, «Гангстер» 2007 года, «Ирландец» 2019 года. В качестве продюсера его имя украсило афиши триллера «Девушка с татуировкой дракона» 2011 года, биографической драмы «Мой ужин с Эрве» 2018 года. В мини-сериале «Однажды ночью» он выступил одновременно сценаристом и режиссером.