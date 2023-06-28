Поворот не туда. Дом зла (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Эмиль Хирш и Стивен Дорфф в кровавом хорроре о грабителях, оказавшихся в плену у жестоких убийц — от режиссера «Полуночного экспресса». Грейс выбрала неудачный день, чтобы сдать в ломбард свою последнюю ценную вещь — как раз в это время на заведение нападает трио преступников, желающих обчистить хозяев. Впрочем, удача не на их стороне: водитель бросает товарищей в разгар дела, а им приходится взять Грейс в заложники, чтобы скрыться. Когда автомобиль девушки глохнет на пустынной дороге, у всех четверых не остается другого выбора, кроме как укрыться на ранчо неподалеку. Они оказываются не готовы к кошмару, который их там ожидает.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.9 IMDb
- РКРежиссёр
Рюхэй
Китамура
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актёр
Эмиль
Хирш
- ТСАктёр
Тайлер
Сандерс
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- ТЗАктёр
Тэннер
Загарино
- ЭЭАктриса
Эрика
Эрвин
- СМАктриса
Сабина
Мак
- ДКАктёр
Джесси
Кинсер
- ХХАктёр
Хит
Хенсли
- РКСценарист
Рюхэй
Китамура
- РДПродюсер
Роберт
Дин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- КДАктёр дубляжа
Кирилл
Дмитриев
- ЕЕАктёр дубляжа
Егор
Евдокимов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- РРХудожник
Райан
Риддл
- АШКомпозитор
Альдо
Шлаку