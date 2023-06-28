Эмиль Хирш и Стивен Дорфф в кровавом хорроре о грабителях, оказавшихся в плену у жестоких убийц — от режиссера «Полуночного экспресса». Грейс выбрала неудачный день, чтобы сдать в ломбард свою последнюю ценную вещь — как раз в это время на заведение нападает трио преступников, желающих обчистить хозяев. Впрочем, удача не на их стороне: водитель бросает товарищей в разгар дела, а им приходится взять Грейс в заложники, чтобы скрыться. Когда автомобиль девушки глохнет на пустынной дороге, у всех четверых не остается другого выбора, кроме как укрыться на ранчо неподалеку. Они оказываются не готовы к кошмару, который их там ожидает.

