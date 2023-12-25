Подрывник (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Эмиль Хирш и звезды сериала «Фауда» блистают в боевике о бывшем агенте «Моссада», который должен поймать террориста, ответственного за взрывы в Израиле.



Один за другим в Израиле террористы-смертники подрывают себя, сея ужас и разрушение. В одном из терактов погибает дочь сенатора США. Руководит подрывниками скрывающийся боевик ХАМАС по прозвищу Инженер. Остановить его поручают специалисту по допросам Итану, уволенному из «Моссада» за слишком грубые методы работы. Вместе с экспертами израильского агентства безопасности «Шабак» Итан идет по следу смертоносного Инженера, как вдруг выясняется, что к той же цели тайно движется команда, нанятая американским сенатором.



Что случится, когда пути двух групп пересекутся, расскажет «Подрывник» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

