Биография

Мелани Гриффит — актриса, продюсер. Родилась в Нью-Йорке 9 августа 1957 года. Мелани Ричердс Гриффит — так звучит полное имя звезды — впервые попала на телеэкраны еще девятимесячной благодаря своей матери, актрисе Типпи Хедрен, а уже в подростковом возрасте тоже решила связать жизнь с кино. Училась танцам и пению, выступала в мюзикле «Чикаго», вела колонку в журнале в качестве театрального критика. Часто становилась приглашенной гостьей в различных телешоу, участвовала в проекте «Танцы со звездами». В кино Мелани Гриффит дебютировала еще школьницей, поначалу снимаясь в незначительных ролях. Первую серьезную работу получила в 18 лет в триллере «Ночные ходы». Успешными картинами в биографии актрисы стали получившие высокие рейтинги зрителей «Полиция Майами: Отдел нравов», «Деловая женщина», «Рай», «Дураков нет», «Лолита», «Ловкие руки», «Гавайи 5.0». Всего Гриффит сыграла почти в сотне кинолент. Снималась в нескольких документальных фильмах, среди которых «В поисках Дебры Уингер», «Развлекательный бизнес», «Голливудская знаменитость». Принимала участие в озвучке своего мультипликационного персонажа в «Симпсонах». Проявила себя в качестве исполнительного продюсера драматических картин «Американская домохозяйка» и «Акил».