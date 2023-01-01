Патруль времени (фильм, 1994) смотреть онлайн
Сюжет
Полицейский отправляется в прошлое, чтобы предотвратить гибель жены. Фильм «Патруль времени» (1994) — культовый фантастический боевик с Жаном-Клодом Ван Даммом.
В 1994 году бандиты начали использовать технологии путешествия во времени для своих грязных дел. Чтобы бороться с новым типом преступлений был создан специальный отряд. Полицейский Макс Уокер с энтузиазмом присоединяется к новой организации, однако вскоре переживает личную трагедию: неизвестные взрывают дом, где находится его беременная жена Мелисса. Уокер полностью отдается работе в надежде наказать преступников, причастных к взрыву, и через 10 лет узнает, что за трагедией стоял коррумпированный сенатор Маккомб. Макс отправляется из 2004 года в 1994-й, чтобы расстроить планы негодяя и спасти Мелиссу.
С какими трудностями прошлого столкнется герой и удастся ли ему обернуть трагедию вспять? Об этом расскажет «Патруль времени», фильм 1994 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Хайамс
- Актёр
�Жан-Клод
Ван Дамм
- Актриса
Миа
Сара
- Актёр
Рон
Сильвер
- Актёр
Брюс
Макгилл
- Актриса
Глория
Рубен
- СБАктёр
Скотт
Беллис
- ДШАктёр
Джейсон
Шомбинг
- Актёр
Скотт
Лоуренс
- КУАктёр
Кеннет
Уэлш
- БВАктёр
Брент
Вулси
- МВСценарист
Марк
Верхайден
- Сценарист
Майк
Ричардсон
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- ЭКХудожница
Эннмари
Корбетт
- �Оператор
Питер
Хайамс
- МАКомпозитор
Марк
Айшем