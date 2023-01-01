Патруль времени (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Полицейский отправляется в прошлое, чтобы предотвратить гибель жены. Фильм «Патруль времени» (1994) — культовый фантастический боевик с Жаном-Клодом Ван Даммом.



В 1994 году бандиты начали использовать технологии путешествия во времени для своих грязных дел. Чтобы бороться с новым типом преступлений был создан специальный отряд. Полицейский Макс Уокер с энтузиазмом присоединяется к новой организации, однако вскоре переживает личную трагедию: неизвестные взрывают дом, где находится его беременная жена Мелисса. Уокер полностью отдается работе в надежде наказать преступников, причастных к взрыву, и через 10 лет узнает, что за трагедией стоял коррумпированный сенатор Маккомб. Макс отправляется из 2004 года в 1994-й, чтобы расстроить планы негодяя и спасти Мелиссу.



С какими трудностями прошлого столкнется герой и удастся ли ему обернуть трагедию вспять? Об этом расскажет «Патруль времени», фильм 1994 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.



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