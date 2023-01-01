Биография

Скотт Лоуренс — актер, американский деятель искусства, мастер дубляжа. Скотт Лоуренс родился в Лос-Анджелесе 27 сентября 1963 года. Актерскую карьеру начал в 25 лет с эпизодической роли в телевизионном проекте о полицейских. С 1994 года Лоуренс подписал контракт с крупнейшим разработчиком видеоигр «LucasArts Entertainment Company», с которой сотрудничал более 10 лет. В списке актерских работ Скотта Лоуренса фильмы, ставшие хитами в мировом прокате. Среди них картины «Турбулентность» и «Аватар». Свою карьеру артист начал с сериалов, он снимался в проектах «Мерфи Браун» и «Кафе Багдад». В фильмографии Скотта Лоуренса роли в блокбастере «В шторм» и ленте «Социальная сеть». Известность актеру принесла роль командира Тернера в сериале «JAG». С 1994 года по настоящее время Лоуренс озвучивает Дарта Вейдера в компьютерной версии «Звездных войн». Одна из крупнейших работ актера за последнее время — роль Билли Таггарта в сериале «Невероятное».