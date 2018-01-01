Биография

Сэм Рэйми – американский режиссер, актер, сценарист и продюсер. Внес большой вклад в кинематограф. В частности, получил известность благодаря трилогии «Зловещие мертвецы», ставшей классикой ужасов. Также Рэйми подарил миру всеми любимую трилогию «Человек-Паук» с Тоби Магуайром. Он родился в городке под названием Ройал-Оук (штат Мичиган) в 1959-м году. Родители Сэма Рэйми ведут свой род из дореволюционной России и Венгрии. У него было трое братьев (один из которых погиб в возрасте 15 лет) и сестра. В будущем его семья также будет многодетной – режиссер женится в 1993 году на Джиллиан Грин (кинорежиссере из Канады). Сэм с детства проявлял интерес к киносъемке. Заполучив отцовскую камеру Super 8, он снимал небольшие комедийные видеоролики со своими одноклассниками. К числу последних относился и Брюс Кэмпбел – будущий актер и частый участник проектов Рэйми. Вдохновившись работами Альфреда Хичкока, Сэм Рэйми начал пробовать себя в съемках хорроров. Так на свет появились его ранние фильмы: «В лесу», «Это убийство», «Зловещие мертвецы». Кроме того, он любит участвовать в создании фильмов по комиксам. Благодаря этому появилась его оригинальная работа «Человек тьмы» (1990) и ряд других более известных проектов. В настоящий момент режиссер Сэм Рэйми снимает вторую часть своего раннего фильма «Армия тьмы».