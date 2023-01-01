Биография

Майк Ричардсон – продюсер, актер и писатель, родился 29 июня 1850 г. (г. Портленд, США). За весь период своей деятельности часто становился номинантом, а также лауреатом многих престижных премий в области издательства комиксов и киноискусства. После окончания школы, Ричардсон поступил в Портлендский Государственный университет. Еще во время своей учебы, будущий продюсер стал проявлять интерес к киноискусству, собирая возле себя таких же юных энтузиастов. В 1980 г. открыл магазин, ориентированный на поклонников комиксов, позже создал целую сеть магазинов под названием «Вещи из другого мира». Позже занялся выпуском авторских графических романов. В настоящее время вместе с женой и двумя детьми проживает на родине, в штате Орегон. Первые фильмы Майка Ричардсона вышли в широкий прокат в далеком 1992 г., это был к/ф «Доктор хихикает». Но настоящий успех пришел к продюсеру в 1994 г., после выхода и ошеломительного успеха кинокомедии «Маска». Среди последующих работ майка можно выделить фильмы «Вирус», «Таинственные мужчины», «Хэллбой», «Чужой против хищника», «Меня зовут Брюс», «Мистер Вармит: Проект Дона Риклза», а также телесериалы «Маска Анимированная», «Темная материя» и др.