Фунт плоти (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Бывший спецагент ищет преступников, которые незаконно изъяли его почку. 55-летний Жан-Клод Ван Дамм демонстрирует прекрасную физическую форму в боевике от продюсера «Американского психопата».



Бывший агент спецслужб Дикон прибывает в Манилу, чтобы стать донором почки для тяжелобольной племянницы, и поселяется в роскошном отеле. За день до трансплантации он просыпается в ванне, полной льда и крови, и с ужасом понимает, что кто-то изъял у него почку и оставил на его теле послеоперационный шов. Дикон пренебрегает собственным здоровьем и отправляется на поиски похитителей. Ему предстоит побывать на филиппинских черных рынках, в борделях, бойцовских клубах и домах миллиардеров. Он готов на все, чтобы успеть вернуть почку к операции и спасти племянницу, но как будто не замечает, что сам истекает кровью.



