Фунт плоти (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Бывший спецагент ищет преступников, которые незаконно изъяли его почку. 55-летний Жан-Клод Ван Дамм демонстрирует прекрасную физическую форму в боевике от продюсера «Американского психопата».
Бывший агент спецслужб Дикон прибывает в Манилу, чтобы стать донором почки для тяжелобольной племянницы, и поселяется в роскошном отеле. За день до трансплантации он просыпается в ванне, полной льда и крови, и с ужасом понимает, что кто-то изъял у него почку и оставил на его теле послеоперационный шов. Дикон пренебрегает собственным здоровьем и отправляется на поиски похитителей. Ему предстоит побывать на филиппинских черных рынках, в борделях, бойцовских клубах и домах миллиардеров. Он готов на все, чтобы успеть вернуть почку к операции и спасти племянницу, но как будто не замечает, что сам истекает кровью.
Наблюдать за приключениями самоотверженного героя ЖКВД позволит «Фунт плоти» — фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эрни
Барбараш
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ДРАктёр
Джон
Ралстон
- АААктёр
Аки
Алеонг
- ШПАктриса
Шарлотта
Питерс
- ДШАктёр
Даррен
Шалави
- БЧАктёр
Брахим
Чаб
- МЮАктриса
Марша
Юань
- АБАктриса
Аделе
Бохэн
- ТШАктриса
Тересе
Шафи
- ДТАктёр
Джейсон
Тобин
- ДДСценарист
Джошуа
Джеймс
- ААПродюсер
Аки
Алеонг
- ГЛПродюсер
Генри
Люк
- ДДПродюсер
Джеффри
Джиллз
- ГДХудожник
Гарри
Ду Янг