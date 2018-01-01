Wink
Фильмы
Фунт плоти
Актёры и съёмочная группа фильма «Фунт плоти»

Режиссёры

Эрни Барбараш

Ernie Barbarash
Режиссёр

Актёры

Жан-Клод Ван Дамм

Jean-Claude Van Damme
АктёрDeacon Lyle
Джон Ралстон

John Ralston
АктёрGeorge Lyle
Аки Алеонг

Aki Aleong
АктёрKung (в титрах: Leonard Gonzales)
Шарлотта Питерс

Charlotte Peters
АктрисаAna
Даррен Шалави

Darren Shahlavi
АктёрDrake
Брахим Чаб

Brahim Chab
АктёрNardo (в титрах: Brahime Achabbakhe)
Марша Юань

Marsha Yuan
АктрисаBette
Аделе Бохэн

Adele Baughan
АктрисаIsabella
Тересе Шафи

Terese Chafe'
АктрисаConnie
Джейсон Тобин

Jason Tobin
АктёрLiam

Сценаристы

Джошуа Джеймс

Joshua Todd James
Сценарист

Продюсеры

Аки Алеонг

Aki Aleong
Продюсер
Генри Люк

Henry Luk
Продюсер
Джеффри Джиллз

Jeffery Giles
Продюсер

Художники

Гарри Ду Янг

Harry Du Young
Художник