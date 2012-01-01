Добро пожаловать в джунгли (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.02012, Welcome to the Jungle
Боевик, Комедия89 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Персонал дизайнерской фирмы отправляется в отпуск на тропический остров. Коллективный отдых заканчивается самым настоящим хаосом, когда герои сталкиваются с первыми серьезными трудностями.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- РМРежиссёр
Роб
Мелцер
- АБАктёр
Адам
Броди
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- МБАктриса
Меган
Бун
- ЭЭАктёр
Эрик
Эдельштейн
- КВАктёр
Кристофер
Ван Варенберг
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- ББАктриса
Бьянка
Бриджитт Ван Дамм
- ДКСценарист
Джефф
Кауфман
- ДКПродюсер
Джастин
Кэнью
- ЛРПродюсер
Луильо
Руис
- ГЮМонтажёр
Гарри
Юн
- ЭХОператор
Эрик
Хаазе
- �КПКомпозитор
Карл
Прёссер