Добро пожаловать в джунгли
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Добро пожаловать в джунгли

Добро пожаловать в джунгли (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.02012, Welcome to the Jungle
Боевик, Комедия89 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Персонал дизайнерской фирмы отправляется в отпуск на тропический остров. Коллективный отдых заканчивается самым настоящим хаосом, когда герои сталкиваются с первыми серьезными трудностями.

Добро пожаловать в джунгли смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb