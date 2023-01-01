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Добро пожаловать в джунгли
Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в джунгли»

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в джунгли»

Режиссёры

Роб Мелцер

Роб Мелцер

Rob Meltzer
Режиссёр

Актёры

Адам Броди

Адам Броди

Adam Brody
АктёрChris
Роб Хюбель

Роб Хюбель

Rob Huebel
АктёрPhil
Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм

Jean-Claude Van Damme
АктёрStorm
Кристен Шаал

Кристен Шаал

Kristen Schaal
АктрисаBrenda
Меган Бун

Меган Бун

Megan Boone
АктрисаLisa
Эрик Эдельштейн

Эрик Эдельштейн

Eric Edelstein
АктёрJared
Кристофер Ван Варенберг

Кристофер Ван Варенберг

Kris Van Damme
АктёрBrett (в титрах: Kristopher Van Varenberg)
Деннис Хейсберт

Деннис Хейсберт

Dennis Haysbert
АктёрMr. Palmer
Бьянка Бриджитт Ван Дамм

Бьянка Бриджитт Ван Дамм

Bianca Brigitte Van Damme
АктрисаAshley (в титрах: Bianca Bree)

Сценаристы

Джефф Кауфман

Джефф Кауфман

Jeff Kauffmann
Сценарист

Продюсеры

Джастин Кэнью

Джастин Кэнью

Justin Kanew
Продюсер
Луильо Руис

Луильо Руис

Luillo Ruiz
Продюсер

Монтажёры

Гарри Юн

Гарри Юн

Harry Yoon
Монтажёр

Операторы

Эрик Хаазе

Эрик Хаазе

Eric Haase
Оператор

Композиторы

Карл Прёссер

Карл Прёссер

Karl Preusser
Композитор