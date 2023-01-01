Черный лотос (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Фрэнк Грилло и кикбоксер Рико Верховен блистают в боевике о спецназовце, спасающем дочь погибшего сослуживца от похитителей. Боец отряда специального назначения Маттео Доннер по прозвищу Черный лотос приезжает в �Амстердам, чтобы навестить семью лучшего друга, который был убит при исполнении на глазах Доннера. Он знакомится с новым отчимом дочери погибшего сослуживца и оказывается втянут в криминальный переплет. Девочка похищена местной мафией, и Маттео считает своим долгом вытащить ее из плена. Его ждут столкновения с членами влиятельных преступных группировок и крупнейшим голландским наркосиндикатом, но Черный лотос не остановится ни перед чем.



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