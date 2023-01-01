Черный лотос (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Фрэнк Грилло и кикбоксер Рико Верховен блистают в боевике о спецназовце, спасающем дочь погибшего сослуживца от похитителей. Боец отряда специального назначения Маттео Доннер по прозвищу Черный лотос приезжает в �Амстердам, чтобы навестить семью лучшего друга, который был убит при исполнении на глазах Доннера. Он знакомится с новым отчимом дочери погибшего сослуживца и оказывается втянут в криминальный переплет. Девочка похищена местной мафией, и Маттео считает своим долгом вытащить ее из плена. Его ждут столкновения с членами влиятельных преступных группировок и крупнейшим голландским наркосиндикатом, но Черный лотос не остановится ни перед чем.
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Информация
СтранаСША, Нидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
- ТЧРежиссёр
Тодор
Чапканов
- РВАктёр
Рико
Верхувен
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- МДАктриса
Мари
Домпнье
- ПФАктёр
Петер
Францен
- ПКАктриса
Пиппи
Кэйси
- РШАктриса
Рона-Ли
Шимон
- МСАктёр
Магнус
Самуэльсон
- СВАктёр
Саймон
Ван
- Актёр
Кевин
Янссенс
- ХПАктёр
Христо
Петков
- ТДСценарист
Тэд
Дэггерхарт
- МдПродюсер
Марсель
де Блок
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АЛАктрис�а дубляжа
Агата
Лёвина