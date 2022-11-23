Военная драма «Искатель воды» – это режиссерский дебют Рассела Кроу. Оценить труд оскароносного актера в качестве постановщика вы можете онлайн и абсолютно бесплатно.



Уроженец Австралии Кроу посвятил свою картину событиям из истории родной страны. По сюжету трое сыновей главного героя – австралийского фермера Джошуа Коннора (Рассел Кроу) – погибают в одной из самых кровопролитных битв Первой мировой войны – сражении на полуострове Галлиполи, в котором Антанта и ее австрало-новозеландский армейский корпус АНЗАК бились с Османской империей за Дарданеллы. Спустя несколько лет, в 1919 году, не сумевшая оправиться после известия о смерти детей жена Коннора кончает с собой. Безутешный Джошуа решает отправиться в Турцию, чтобы найти тела сыновей и похоронить их на родине. Герой останавливается в стамбульской гостинице, которой заправляет обворожительная вдова Айша (Ольга Куриленко). Между ней и Джошуа обнаруживается много общего. В частности, оба героя обладают развитой интуицией – Коннор умеет «чувствовать» плодородную почву (отсюда – название фильма), Айша мастерски гадает на кофейной гуще. Она подтверждает обоснованность видений Джошуа, подсказывающих фермеру, что его сын Артур сумел остаться в живых. Когда герой добирается до Галлиполи и находит останки погибших, эти подозрения оправдываются. Теперь цель искателя воды – отыскать Артура. Сможет ли Джошуа ее осуществить, и есть ли будущее у его отношений с Айшей, вы узнаете, посмотрев масштабное историко-драматическое полотно Рассела Кроу «Искатель воды», снятое при участии постоянного оператора Питера Джексона Эндрю Лесни, онлайн и в хорошем качестве.





