Резидент (фильм, 2024) смотреть онлайн

Бывший резидент ЦРУ погружается в криминальное подполье Восточной Европы, чтобы расследовать смерть жены, где его втягивают в масштабный заговор. Остросюжетный боевик с Аароном Экхартом, Алексом Петтифером и Ольгой Куриленко.



Бен и его жена работали на ЦРУ, но теперь пытаются вести обычную жизнь подальше от спецслужб. Все меняется, когда супруга Бена погибает из-за несчастного случая. Но действительно ли произошедшее — трагическая случайность, или за этим стоит чей-то злой умысел? Бен получает информацию, проливающую свет на реальные причины того, что случилось с супругой. Теперь он отправляется в Восточную Европу, чтобы объединить усилия с человеком, который был его личным врагом. Вместе с ним герой попытается раскрыть заговор и по-новому взглянуть на ведомство, отнявшее 20 лет его жизни.



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