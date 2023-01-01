Биография

Ник Моран – актер и режиссер из Великобритании, родился в Лондоне 23 декабря 1969 года. Иногда выступает в роли продюсера и пишет сценарии к фильмам. Более известен как Эдди, карточная акула из знаменитой картины «Карты, деньги, два ствола». С юности Ник увлекался конным спортом и фехтованием, занимался боксом и японскими боевыми искусствами, в частности каратэ. Актер хорошо поет. Сейчас он организатор трибьют-группы, которая в дань уважения к легендарному Фрэнку Сенатре исполняет кавер-версии на его песни в лондонском клубе Cafe de Paris и на концертах, посвященных благотворительности. В 1997 году Моран женился на актрисе Сиенне Тигги Гиллори. Но брак просуществовал недолго – в 2000 году пара рассталась. Начало актерской карьеры положил фильм «Песня Бадди», снятый в 1990 году, а впервые в главной роли Ник Моран появился в киноленте «Не бойся» режиссера Веры Нойбауэр. Знаменитым актер стал после выхода криминальной комедии «Карты, деньги, два ствола» и участия в последующих проектах: «Новая кровь», «Прогорклый Алюминий», «Мушкетер» по мотивам исторического романа А. Дюма. В этом фильме Ник Моран предстал в образе романтичного Арамиса. Не менее заметной стала работа в двух первых частях «Гарри Поттера и Дары смерти» в роли Скабиора.