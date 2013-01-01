Пленники солнца (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
7.02013, Prisoners of the Sun
Ужасы, Боевики84 мин18+
Сюжет
Международная экспедиция обнаруживает потерянный город в подземелье под пирамидой. Археологи должны помешать пробудившимся фараонам древнего Египта устроить апокалипсис.
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Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Кристиан
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- ДЧАктёр
Дэвид
Чэрвет
- КЧАктриса
Кармен
Чаплин
- ЭХАктриса
Эмили
Холмс
- НМАктёр
Ник
Моран
- ДЭАктёр
Джосс
Экленд
- МХАктёр
Майкл
Хиггс
- ГГАктёр
Гульшан
Гровер
- МААктёр
Мохамед
Ахзам
- ЭААктёр
Эди
Ареллано
- ПАСценарист
Питер
Аткинс
- ЭХСценарист
Энтони
Хикокс
- УБПродюсер
Уве
Болл
- АСМонтажёр
Алан
Страхан
- ЭУОператор
Эд
Уайлд