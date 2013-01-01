Пленники солнца
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Пленники солнца

Пленники солнца (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

7.02013, Prisoners of the Sun
Ужасы, Боевики84 мин18+

Сюжет

Международная экспедиция обнаруживает потерянный город в подземелье под пирамидой. Археологи должны помешать пробудившимся фараонам древнего Египта устроить апокалипсис.

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Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb