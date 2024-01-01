Операция под прикрытием
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Операция под прикрытием
6.62024, Операция под прикрытием
Триллеры, Криминал102 мин18+
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Операция под прикрытием (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Пытаясь продать дом, риелтор Матильда становится заложницей грабителей, которые пытаются отыскать в доме сейф. Однако за обычным, на первый взгляд, ограблением, возможно, стоят серьёзные и влиятельные люди.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Триллеры

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция под прикрытием»

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