Операция под прикрытием (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Пытаясь продать дом, риелтор Матильда становится заложницей грабителей, которые пытаются отыскать в доме сейф. Однако за обычным, на первый взгляд, ограблением, возможно, стоят серьёзные и влиятельные люди.



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