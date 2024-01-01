6.62024, Операция под прикрытием
Триллеры, Криминал102 мин18+
Можно купить за минуты
Операция под прикрытием (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Пытаясь продать дом, риелтор Матильда становится заложницей грабителей, которые пытаются отыскать в доме сейф. Однако за обычным, на первый взгляд, ограблением, возможно, стоят серьёзные и влиятельные люди.
Операция под прикрытием смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Триллеры
Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эндрю
Ли Поттс
- Актёр
Джейсон
Флеми�нг
- ЭЛАктёр
Эндрю
Ли Поттс
- КШАктриса
Кэти
Шеридан
- ЭЛАктриса
Элуиз
Ловелл Андерсон
- НМАктёр
Ник
Моран
- АВАктёр
Александр
Влахос
- ДЛАктёр
Дэниэл
Ларкаи
- МРАктёр
Макс
Роттсли
- СБАктёр
Стивен
Блейдс
- АВАктриса
Аугуста
Вудс
- ДААктёр
Джейкоб
Андертон
- ЛДАктриса
Линда
Джин Барри
- ЭЛСценарист
Эндрю
Ли Поттс
- КШСценарист
Кэти
Шеридан
- ОКПродюсер
Омар
Кенави
- ЧМПродюсер
Чарли
МакДугалл
- ДМПродюсер
Джэми
МакКлеод-Росс
- ТППродюсер
Том
Пэйтон
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Ли Поттс
- АКПродюсер
Артур
Корбер