Британский психопат (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Поддавшись влиянию старшего брата, Кэйн Берджесс идет на преступление и горит на первом же деле, став причиной смерти невинного человека. Следующие семь лет ему предстоит провести в самой суровой тюрьме Анг�лии. Раньше он просто был готов постоять за себя, но ежедневные бои за жизнь сделали из него зверя. Все время заключения он мечтал о мести. Ему удается выбраться из тюрьмы, и теперь он может отомстить тем, кто сделал из него хладнокровного убийцу.



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