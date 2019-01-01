Британский психопат
Wink
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Британский психопат
8.52019, Avengement
Боевики, Триллеры84 мин18+
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Британский психопат (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Поддавшись влиянию старшего брата, Кэйн Берджесс идет на преступление и горит на первом же деле, став причиной смерти невинного человека. Следующие семь лет ему предстоит провести в самой суровой тюрьме Англии. Раньше он просто был готов постоять за себя, но ежедневные бои за жизнь сделали из него зверя. Все время заключения он мечтал о мести. Ему удается выбраться из тюрьмы, и теперь он может отомстить тем, кто сделал из него хладнокровного убийцу.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Британский психопат»

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