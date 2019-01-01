Британский психопат (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Поддавшись влиянию старшего брата, Кэйн Берджесс идет на преступление и горит на первом же деле, став причиной смерти невинного человека. Следующие семь лет ему предстоит провести в самой суровой тюрьме Анг�лии. Раньше он просто был готов постоять за себя, но ежедневные бои за жизнь сделали из него зверя. Все время заключения он мечтал о мести. Ему удается выбраться из тюрьмы, и теперь он может отомстить тем, кто сделал из него хладнокровного убийцу.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джесси
Джонсон
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- КФАктёр
Крэйг
Фэйрбрасс
- ТТАктёр
Томас
Тургус
- НМАктёр
Ник
Моран
- КВАктриса
Кирстон
Вэрэйнг
- МСАктёр
Марк
Стрэйндж
- ЛГАктёр
Лео
Грегори
- ЛЛАктёр
Люк
Лафонтейн
- БФАктёр
Бо
Фаулер
- ДСАктёр
Дэн
Стайлз
- СССценарис�т
Стю
Смолл
- ДДСценарист
Джесси
Джонсон
- Продюсер
Скотт
Эдкинс
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- НДПродюсер
Николас
Доннермейер
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ГШАктёр дубляжа
Григорий
Шевчук
- ЛСХудожник
Луис
Сан Мартин
- ДХОператор
Джонатан
Холл
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй