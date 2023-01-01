Биография

Григорий Шевчук – украинский актер кино и театра, также известен как телеведущий. Родился в УССР в городе Винница 9 июня 1976 года. С ранних лет интересовался театром и мечтал связать свое будущее с актерским искусством. Получив среднее образование, перебрался из родного города в Киев, где подал документы на актерский факультет КНУТКиТ имени Карпенко-Карого. Свои первые роли Григорий Шевчук сыграл еще во время учебы, появившись в таких постановках как «Дорога цветов», «Свадьба», «Хроники». Выпустившись из вуза в 1997 году, получил место в составе Театра ВС Украины. Позднее сотрудничал с московским еврейским театром «Шалом». Свою частную жизнь Шевчук предпочитает не афишировать. На экране дебютировал в 2002 году, исполнив небольшую роль в сериале «Кодекс чести». Позже появился в таких проектах, как «Таксист», «Близнецы», «Кожа саламандры». Долгое время исполнял преимущественно небольшие или эпизодические роли. Как актер, лучше всего известен Григорий Шевчук по сериалам «Мурка» и «Минус один», в которых он сыграл заметных и запоминающихся персонажей. Также широкую популярность принесла ему работа ведущего в передаче «Званый ужин». Помимо съемок и работы в театре, периодически занимается дубляжом и озвучиванием фильмов и игр.