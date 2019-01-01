Мадам Парфюмер
Wink
Фильмы
Мадам Парфюмер
8.62019, Les parfums
Драмы, Комедии97 мин16+
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Мадам Парфюмер (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Анна Вальбер – парфюмер с мировым именем, немалым состоянием и скверным характером. Гийом – незадачливый водила на грани увольнения. В качестве последнего шанса шеф поручает ему возить Анну, которая уже избавилась от трех личных водителей. Каким-то непостижимым образом Гийому удается поладить с этой привередой. Что такого учуяла в нем парфюмерша?

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мадам Парфюмер»

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