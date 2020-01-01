Залив тишины (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Уилл женится на красавице Розалинде, вдове с двумя дочками-близняшками. Вскоре семейство переезжает в новый дом, где с беременной Розалиндой происходит несчастный случай. Малыша спасли, но с этого момента Уилл не узнаёт жену — она считает, что у неё должны были родиться двойняшки, а одного ребёнка украли, и с каждым днём ведёт себя всё более странно. Однажды, возвратившись с работы домой, Уилл обнаруживает, что Розалинда исчезла вместе с детьми. Вскоре ему предстоит узнать о жене много нового.



Залив тишины смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.