Залив тишины (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Уилл женится на красавице Розалинде, вдове с двумя дочками-близняшками. Вскоре семейство переезжает в новый дом, где с беременной Розалиндой происходит несчастный случай. Малыша спасли, но с этого момента Уилл не узнаёт жену — она считает, что у неё должны были родиться двойняшки, а одного ребёнка украли, и с каждым днём ведёт себя всё более странно. Однажды, возвратившись с работы домой, Уилл обнаруживает, что Розалинда исчезла вместе с детьми. Вскоре ему предстоит узнать о жене много нового.
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Информация
СтранаВеликобритания, Нидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыДетективы, Триллеры
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- КБАктёр
Клас
Банг
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актёр
Брайан
Кокс
- АБАктёр
Ассаад
Буаб
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- ШДАктриса
Шалиша
Джеймс-Дэвис
- ЛБАктриса
Литяна
Бутанасева
- ЛБАктриса
Лилибет
Бутанасева
- ДДАктёр
Дункан
Дафф
- МФАктриса
Маруся
Фрэнк
- Сценарист
Кэролайн
Гудолл
- ЛССценарист
Лиза
Св. Обен де Теран
- АДПродюсер
Ален
Де Левита
- Продюсер
Кэролайн
Гудолл
- ЧКПродюсер
Чейэнн
Кэйн
- ДНПродюсер
Джейсон
Ньюмарк
- ЧДПродюсер
Чарльз
Дорфман
- ГАХудожник
Гарри
Аммерлан
- СФМонтажёр
Сандер
Фос
- ГвОператор
Гуидо
ван Геннеп