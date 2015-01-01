Ускорение
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Ускорение

Ускорение (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Momentum
Боевики, Триллеры92 мин18+

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Сюжет

Алекс, опытная воровка, соглашается совершить свое последнее ограбление… Но все идет не по плану. Теперь ей — красивой, сильной и безжалостной femme fatale — угрожает опасность. И неудачное ограбление — не единственная проблема. Она перешла дорогу секретному международному синдикату, который ищет нечто более ценное, чем бриллианты.

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Информация

Страна
США, ЮАР
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ускорение»

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