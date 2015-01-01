Ускорение (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Алекс, опытная воровка, соглашается совершить свое последнее ограбление… Но все идет не по плану. Теперь ей — красивой, сильной и безжалостной femme fatale — угрожает опасность. И неудачное ограбление — не единственная проблема. Она перешла дорогу секретному международному синдикату, который ищ�ет нечто более ценное, чем бриллианты.



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