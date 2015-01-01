Ускорение (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.52015, Momentum
Боевики, Триллеры92 мин18+
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Сюжет
Алекс, опытная воровка, соглашается совершить свое последнее ограбление… Но все идет не по плану. Теперь ей — красивой, сильной и безжалостной femme fatale — угрожает опасность. И неудачное ограбление — не единственная проблема. Она перешла дорогу секретному международному синдикату, который ищ�ет нечто более ценное, чем бриллианты.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- Актёр
Грег
Крик
- СКАктёр
Скот
Купер
- СДАктёр
Стефен
Дженнингс
- ДСАктриса
Дженна
Сарас
- КТАктёр
Карл
Танинг
- КМАктёр
Колин
Мосс
- ЭФАктриса
Эва-Мари
Фредерик
- АМСценарист
Адам
Маркус
- ДССценарист
Дебра
Салливан
- ДАПродюсер
Дональд
А. Бартон
- АЭПродюсер
Антон
Эрнст
- АМПродюсер
Адам
Маркус
- ДСПродюсер
Дебра
Салливан
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СЛХудожница
Стефани
Лэйн
- ДУМонтажёр
Дуби
Уайт
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- ЛЭКомпозитор
Лорен
Эйкем