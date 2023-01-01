Биография

Стефен Дженнингс — актер. Известен по множеству полнометражных фильмов в жанрах боевик, триллер и драма, а также по телевизионным сериалам. Несмотря на то, что на счету актера несколько десятков фильмов, большинство ролей Стефена Дженнингса — это эпизодические и второстепенные персонажи. Часто снимается с актерами Кевином Отто, Дэнни Кеогом, Джо Вазом и Ником Борэйни. Сотрудничал с такими режиссерами, как Стивен Уильямс, Стив ДиМарко, Роэль Рейн и Винс Марселло. Имеет более пяти совместных проектов с продюсерами Женевьевой Хофмайер и Адамом Фридландером. Одним из первых проектов актера в области кинематографа стала комедийная драма The Winter's Tale, снятая в 1988 году. После появился в некоторых эпизодах сериалов «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Тарзан: История приключений» и «Торговцы». Наиболее известные фильмы Стефена Дженнингса — сериалы «Родина», «Поколение убийц», «Благие знамения», «Воин» и «Ответный удар». Также сыграл в драме «Мэри и Марта» и телевизионном сериале «Кровавая езда».