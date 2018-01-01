Биография

Карл Танинг – актер художественных фильмов и телесериалов, родился 9 мая 1977 г. (Кейптаун, Южная Африка). Среди кинокартин с его участием есть фильмы международного производства. Будущий актер закончил среднюю школу в своем родном городе, после чего отправился в США, где поступил в Калифорнийский Тихоокеанский университет (г. Стоктон). Довольно активно участвовал в студенческих театральных постановках, а также в спортивных соревнованиях. Первые роли Карл Танинг сыграл в 25 лет, в основном это были работы в телепередачах и фильмах. Параллельно молодой человек продолжил заниматься спортом на профессиональном уровне. Одним из самых примечательных моментов его спортивной карьеры стало участие в Олимпийских играх, проходивших в 2004 г. в Афинах. Несмотря на достигнутые успехи, Карл все-таки выбрал кинематограф своей основной профессией и на данный момент продолжает активно участвовать в съемках. Среди наиболее известных фильмов Карла Танинга можно выделить х/ф «Сверхновая», «Судный день», «Темная башня» и т. д., а также т/с «Черные паруса», «Чужестранка», «Доминион», «Кейптаун», «Тутанхамон» и многие другие.