Шеф под прикрытием (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Семейная пара открывает ресторан французской кухни, где жена работает шеф-поваром. В первый же день после закрытия на кухню пробираются криминальные элементы, чтобы поджечь уютное заведение, после чего выясняется, что муженёк задолжал им крупную сумму. Но женщину так просто не одолеть, ведь она — бывший агент КГБ и пойдёт на всё, чтобы защитить семейный бизнес.

