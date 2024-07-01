Шеф под прикрытием (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семейная пара открывает ресторан французской кухни, где жена работает шеф-поваром. В первый же день после закрытия на кухню пробираются криминальные элементы, чтобы поджечь уютное заведение, после чего выясняется, что муженёк задолжал им крупную сумму. Но женщину так просто не одолеть, ведь она — бывший агент КГБ и пойдёт на всё, чтобы защитить семейный бизнес.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЗГРежиссёр
Зак
Голден
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актёр
Дон
Джонсон
- ДПАктёр
Даллас
Пейдж
- КДАктриса
Кэйтлин
Даблдэй
- БДАктриса
Бьянка
Д’Амброзио
- КДАктриса
Кьяра
Д’Амброзио
- ДЛАктёр
Джеки
Лонг
- ИМАктёр
Иван
Мартин
- КДАктёр
Крис
Диамантополос
- ДФАктёр
Донни
Френсис
- ЗГПродюсер
Зоула
Глассман
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ПАПродюсер
Питер
Анске
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- КОХудожник
Кэйли
Оукс-Биссон
- ДКХудожница
Дейдра
Катеро
- МДКомпозитор
Макс
Ди Карло