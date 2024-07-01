Шеф под прикрытием
Wink
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Шеф под прикрытием
7.92022, High Heat
Боевик, Комедия80 мин18+

Шеф под прикрытием (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Семейная пара открывает ресторан французской кухни, где жена работает шеф-поваром. В первый же день после закрытия на кухню пробираются криминальные элементы, чтобы поджечь уютное заведение, после чего выясняется, что муженёк задолжал им крупную сумму. Но женщину так просто не одолеть, ведь она — бывший агент КГБ и пойдёт на всё, чтобы защитить семейный бизнес.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шеф под прикрытием»