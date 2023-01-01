Биография

Нимрод Антал — режиссер, сценарист, актер. Известен своими работами «Контроль», «Хищники», «Metallica: Сквозь невозможное». Будущий кинематографист родился в 1973 году в Лос-Анджелесе. После окончания школы юноша отправился на родину матери и отца, чтобы изучать актерское мастерство в Венгерской Киноакадемии. Получив диплом, он начал работать над созданием кинокартин. Дебютный полнометражный фильм Нимрода Антала «Контроль» вышел в 2003 году. В процессе его создания он сам писал сценарий и выступил в роли режиссера. Картину высоко оценили кинокритики: на фестивале в Каннах в 2004 году она получила «Приз молодежи». В 2005 году режиссер вновь переехал в Лос-Анджелес и продолжил работу в киноиндустрии. Его следующий фильм «Вакансия на жертву» вышел в 2007 году. Драма «Инкассатор» была создана в 2009 году. Спустя год он выпустил научно-фантастический боевик «Хищники». В 2010 году зрители увидели Нимрода Антала в роли телохранителя в боевике «Мачете», а в 2013 году он вновь совместил работу режиссера и сценариста и представил зрителям музыкальную картину «Metallica: Сквозь невозможное». Антал также является одним из режиссеров мистического сериала «Сосны», работа над которым продолжалась на протяжении четырех лет. В 2017 году он выпустил криминальную драму «Грабитель Виски», основанную на реальных событиях, происходивших в Венгрии.