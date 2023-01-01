Заложники (Фильм, 2023)

Сюжет

Напряженный боевик с Лиамом Нисоном в роли отца, вместе с детьми оказавшегося в заминированной машине. Руководитель инвестиционного фонда в Берлине Мэтт Тернер, собираясь утром на работу, слышит новости о том, что неизвестные взрывают автомобили в центре города. Не придав этому значения, он садится в свой джип, чтобы отвезти детей в школу, и внезапно получает звонок с незнакомого номера. Неизвестный сообщает, что под водительским и пассажирскими креслами заложены бомбы, которые взорвутся, если Мэтт или дети попытаются выйти из авто. Чтобы спасти себя и близких, Тернер должен снять с секретного счета крупную сумму и оставить ее в оговоренном месте. Причем сделать это нужно быстро — незнакомец теряет терпение. Успеет ли Мэтт, можно узнать, если смотреть фильм «Заложники» в хорошем качестве на Wink.



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