Заложники (Фильм, 2023)
Сюжет
Напряженный боевик с Лиамом Нисоном в роли отца, вместе с детьми оказавшегося в заминированной машине. Руководитель инвестиционного фонда в Берлине Мэтт Тернер, собираясь утром на работу, слышит новости о том, что неизвестные взрывают автомобили в центре города. Не придав этому значения, он садится в свой джип, чтобы отвезти детей в школу, и внезапно получает звонок с незнакомого номера. Неизвестный сообщает, что под водительским и пассажирскими креслами заложены бомбы, которые взорвутся, если Мэтт или дети попытаются выйти из авто. Чтобы спасти себя и близких, Тернер должен снять с секретного счета крупную сумму и оставить ее в оговоренном месте. Причем сделать это нужно быстро — незнакомец теряет терпение. Успеет ли Мэтт, можно узнать, если смотреть фильм «Заложники» в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Нимрод
Антал
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Нома
Думезвени
- ЛААктриса
Лилли
Аспелл
- ДЧАктёр
Джек
Чемпион
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- Актёр
Мэттью
Модайн
- АМАктёр
Ариан
Моайед
- ЭКАктриса
Эмили
Куше
- ЛМАктриса
Луца
Маркуш
- БПАктёр
Бернхард
Писк
- АМСценарист
Альберто
Марини
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- ЛЭПродюсер
Люк
Этьен
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ОШАктриса дубляжа
Олеся
Шабанова
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Головин
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ММХудожница
Мона
Мэй
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ФМОператор
Флавио
Мартинес Лабиано
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс