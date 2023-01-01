Заложники
Wink
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Заложники
8.22023, Retribution
Боевики, Триллеры87 мин16+
По пути в школу Мэтт и его дети обнаруживают, что в их машине заложена бомба. Напряженный триллер с Лиамом Нисоном
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Заложники (Фильм, 2023)

Сюжет

Напряженный боевик с Лиамом Нисоном в роли отца, вместе с детьми оказавшегося в заминированной машине. Руководитель инвестиционного фонда в Берлине Мэтт Тернер, собираясь утром на работу, слышит новости о том, что неизвестные взрывают автомобили в центре города. Не придав этому значения, он садится в свой джип, чтобы отвезти детей в школу, и внезапно получает звонок с незнакомого номера. Неизвестный сообщает, что под водительским и пассажирскими креслами заложены бомбы, которые взорвутся, если Мэтт или дети попытаются выйти из авто. Чтобы спасти себя и близких, Тернер должен снять с секретного счета крупную сумму и оставить ее в оговоренном месте. Причем сделать это нужно быстро — незнакомец теряет терпение. Успеет ли Мэтт, можно узнать, если смотреть фильм «Заложники» в хорошем качестве на Wink.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложники»

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