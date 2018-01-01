Биография

ТиДжей Миллер — американский актер, сценарист, продюсер. Родился в Денвере 4 июня 1981 года. Получил актерское образование в Оксфорде, после этого обучался цирковому искусству. Участвовал в комедийных телепрограммах как стендапер. Фильмография ТиДжея Миллера насчитывает более шестидесяти проектов. Он начал сниматься в кино в фильме «Монстро». После этого участвовал в съемках таких кинолент, как «Экстракт», «Слишком крута для тебя», «Неуправляемый», «Путешествие Гулливера», «Ищу друга на конец света», «Дэдпул». Получил роль в американском ситкоме «Кремниевая долина». Участвовал в научно-фантастическом триллере «Под водой» и в художественном фильме «Дублерша» 2020 года.