Экстракт (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Джоэл — владелец небольшого заводика по производству пищевых экстрактов. Каждый день ему приходится решать множество маленьких проблем. В какой-то момент Джоэл совсем скис и решил чуть-чуть расслабиться и позволить себе лишнего. Он и представить себе не мог, в какую историю выльется этот маленький отдых.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Мила
Кунис
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- ДМАктёр
Дастин
Миллиган
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- Актриса
Бет
Грант
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- МДСценарист
Майк
Джадж
- ДАПродюсер
Джон
Альтшулер
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДСКомпозитор
Джордж
С. Клинтон