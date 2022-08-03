Экстракт (фильм, 2009) смотреть онлайн

Джоэл — владелец небольшого заводика по производству пищевых экстрактов. Каждый день ему приходится решать множество маленьких проблем. В какой-то момент Джоэл совсем скис и решил чуть-чуть расслабиться и позволить себе лишнего. Он и представить себе не мог, в какую историю выльется этот маленький отдых.

