Силиконовая долина (сериал, 2014) смотреть онлайн
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 1
- 18+27 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 2
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 5
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 7
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Популярный комедийный сериал о непростой жизни гиков — молодых программистов и IT-предпринимателей, которые пытаются создать стартапы в сердце американской техно-индустрии — в знаменитой Силиконовой долине. Многие сезоны получили номинации на «Эмми» и «Золотой глобус». Смотреть сериал «Силиконовая долина» можно в подписке Amediateka на Wink.
Главный герой, Ричард Хендрикс, — гениальный, но застенчивый программист, который случайно разрабатывает революционное приложение. Вместе с командой таких же эксцентричных товарищей, он пытается превратить свою идею в прибыльный бизнес. Ребятам предстоит пройти через нелепые и смешные ситуации, столкнуться с большими корпорациями, коварными инвесторами и собственными страхами, чтобы добраться до вершин�ы успеха.
Если вас когда-либо интересовали мир стартапов, технологические новинки или просто хорошие комедии, то этот ситком вас наверняка увлечет. «Силиконовая долина» — сериал в хорошем качестве доступен на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЭАРежиссёр
Эрик
Аппель
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- МСАктёр
Мартин
Старр
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актриса
Аманда
Крю
- ЗВАктёр
Зак
Вудс
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- ДАСценарист
Джон
Альтшулер
- МДСценарист
Майк
Джадж
- АБПродюсер
Алек
Берг
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЛХХудожник
Л.Дж.
Ходишелл
- ЭСХудожник
Эндрю
Слоун
- ТРМонтажёр
Тим
Рош
- БММонтажёр
Брайан
Меркен
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДДОператор
Джим
Дено
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони