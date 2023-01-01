Силиконовая долина (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Популярный комедийный сериал о непростой жизни гиков — молодых программистов и IT-предпринимателей, которые пытаются создать стартапы в сердце американской техно-индустрии — в знаменитой Силиконовой долине. Многие сезоны получили номинации на «Эмми» и «Золотой глобус». Смотреть сериал «Силиконовая долина» можно в подписке Amediateka на Wink.



Главный герой, Ричард Хендрикс, — гениальный, но застенчивый программист, который случайно разрабатывает революционное приложение. Вместе с командой таких же эксцентричных товарищей, он пытается превратить свою идею в прибыльный бизнес. Ребятам предстоит пройти через нелепые и смешные ситуации, столкнуться с большими корпорациями, коварными инвесторами и собственными страхами, чтобы добраться до вершин�ы успеха.



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