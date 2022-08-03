Силиконовая долина (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн

Сериал «Силиконовая долина» 5 сезон вышел в 2017 году и стал продолжением истории о команде разработчиков, которые пытаются добиться успеха в мире технологий и стартапов. Смотрите сериал «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.



Теперь у «Крысолова» есть офисы и финансирование, но Ричарду мешают развивать компанию так, как он мечтал, и сделать «Крысолова» лидером в области обработки данных становится гораздо труднее. К тому же, ему нужно объединить новых сотрудников, а это задача непростая. Сюжетные линии продолжают развиваться, вплетая в свои водовороты как новых персонажей, так и старых знакомых... Что же произойдет с ними дальше?



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