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Силиконовая долина
5-й сезон

Силиконовая долина (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн

8.72018, Silicon Valley 8 серий
Комедия18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Сериал «Силиконовая долина» 5 сезон вышел в 2017 году и стал продолжением истории о команде разработчиков, которые пытаются добиться успеха в мире технологий и стартапов. Смотрите сериал «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.

Теперь у «Крысолова» есть офисы и финансирование, но Ричарду мешают развивать компанию так, как он мечтал, и сделать «Крысолова» лидером в области обработки данных становится гораздо труднее. К тому же, ему нужно объединить новых сотрудников, а это задача непростая. Сюжетные линии продолжают развиваться, вплетая в свои водовороты как новых персонажей, так и старых знакомых... Что же произойдет с ними дальше?

Смотрите 5 сезон сериала «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Силиконовая долина»