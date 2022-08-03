WinkСериалыСиликоновая долина5-й сезон
Силиконовая долина (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн
8.72018, Silicon Valley 8 серий
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 5 Серия 1
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 5 Серия 2
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 5 Серия 3
- 18+27 мин
Силиконовая долина
Сезон 5 Серия 4
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 5 Серия 5
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 5 Серия 6
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 5 Серия 7
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 5 Серия 8
О сериале
Сериал «Силиконовая долина» 5 сезон вышел в 2017 году и стал продолжением истории о команде разработчиков, которые пытаются добиться успеха в мире технологий и стартапов. Смотрите сериал «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.
Теперь у «Крысолова» есть офисы и финансирование, но Ричарду мешают развивать компанию так, как он мечтал, и сделать «Крысолова» лидером в области обработки данных становится гораздо труднее. К тому же, ему нужно объединить новых сотрудников, а это задача непростая. Сюжетные линии продолжают развиваться, вплетая в свои водовороты как новых персонажей, так и старых знакомых... Что же произойдет с ними дальше?
Смотрите 5 сезон сериала «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЭАРежиссёр
Эрик
Аппель
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- МСАктёр
Мартин
Старр
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актриса
Аманда
Крю
- ЗВАктёр
Зак
Вудс
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- ДАСценарист
Джон
Альтшулер
- МДСценарист
Майк
Джадж
- АБПродюсер
Алек
Берг
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЛХХудожник
Л.Дж.
Ходишелл
- ЭСХудожник
Эндрю
Слоун
- ТРМонтажёр
Тим
Рош
- БММонтажёр
Брайан
Меркен
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДДОператор
Джим
Дено
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони