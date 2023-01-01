Силиконовая долина (сериал, 2019) сезон 6 смотреть онлайн
О сериале
Сериал «Силиконовая долина» 6 сезон вышел в 2019 году и стал заключительным в истории ситкома. В этом сезоне мы узнаем, получится ли у Ричарда Хендрикса и его компании «Крысолов» наконец-то завоевать рынок технологий. Смотрите сериал «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.
Основные сюжетные линии сезона сосредотачиваются на борьбе Ричарда с давлением со стороны инвесторов и конкурентов, а также на его стремлении сохранить уникальность своего продукта. Ему даже приходится нарушать обещания, когда-то данные пользователям, и делать из себя настоящего альфа-самца и акулу бизнеса. Разрушат ли личные и профессиональные конфликты отношения между коллегами?
«Крысолов» оказывается в критической ситуации — что ждет его: успех или провал? Смотрите 6 сезон сериала «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Силиконовая долина 6 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЭАРежиссёр
Эрик
Аппель
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- МСАктёр
Мартин
Старр
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актриса
Аманда
Крю
- ЗВАктёр
Зак
Вудс
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- ДАСценарист
Джон
Альтшулер
- МДСценарист
Майк
Джадж
- АБПродюсер
Алек
Берг
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЛХХудожник
Л.Дж.
Ходишелл
- ЭСХудожник
Эндрю
Слоун
- ТРМонтажёр
Тим
Рош
- БММонтажёр
Брайан
Меркен
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДДОператор
Джим
Дено
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони