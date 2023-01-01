Силиконовая долина (сериал, 2019) сезон 6 смотреть онлайн

Сериал «Силиконовая долина» 6 сезон вышел в 2019 году и стал заключительным в истории ситкома. В этом сезоне мы узнаем, получится ли у Ричарда Хендрикса и его компании «Крысолов» наконец-то завоевать рынок технологий. Смотрите сериал «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.



Основные сюжетные линии сезона сосредотачиваются на борьбе Ричарда с давлением со стороны инвесторов и конкурентов, а также на его стремлении сохранить уникальность своего продукта. Ему даже приходится нарушать обещания, когда-то данные пользователям, и делать из себя настоящего альфа-самца и акулу бизнеса. Разрушат ли личные и профессиональные конфликты отношения между коллегами?



«Крысолов» оказывается в критической ситуации — что ждет его: успех или провал? Смотрите 6 сезон сериала «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.



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