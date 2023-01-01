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Силиконовая долина
3-й сезон

Силиконовая долина (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн

8.82016, Silicon Valley 10 серий
Комедии, Зарубежные18+
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Сюжет

Сериал «Силиконовая долина» 3 сезон вышел в 2016 году и состоит из 10 эпизодов. В этом сезоне продолжается история группы программистов, возглавляемой Ричардом Хендриксом, которые пытаются развивать свой проект «Крысолов» на фоне конкуренции и вызовов в мире высоких технологий.

Ричард снова становится генеральным директором своего проекта, и в третьем сезоне сталкивается с новыми проблемами, включая внутренние конфликты и внешние угрозы со стороны более крупных компаний. Важной темой сезона становится развитие бизнеса, конструирование новых фич для продукта, а также признание на высококонкурентном рынке. Неожиданные повороты сюжета добавляют интереса к сериалу. Кроме того, 3 сезон продолжает исследовать темы дружбы, предательства и амбиций в профессиональной среде, что делает его интересным как для зрителей, знакомых с технологической индустрией, так и для широкой аудитории.

3 сезон «Силиконовой долины» был положительно воспринят критиками и зрителями, и отмечен за юмор и реалистичное изображение стартап-культуры. 3 сезон «Силиконовая долина» онлайн уже ждет вас на Wink!

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Информация

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Силиконовая долина»

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