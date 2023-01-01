Силиконовая долина (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 1
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 2
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 3
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 4
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 5
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 6
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 7
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 8
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 9
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 3 Серия 10
Сюжет
Сериал «Силиконовая долина» 3 сезон вышел в 2016 году и состоит из 10 эпизодов. В этом сезоне продолжается история группы программистов, возглавляемой Ричардом Хендриксом, которые пытаются развивать свой проект «Крысолов» на фоне конкуренции и вызовов в мире высоких технологий.
Ричард снова становится генеральным директором своего проекта, и в третьем сезоне сталкивается с новыми проблемами, включая внутренние конфликты и внешние угрозы со стороны более крупных компаний. Важной темой сезона становится развитие бизнеса, конструирование новых фич для продукта, а также признание на высококонкурентном рынке. Неожиданные повороты сюжета добавляют интереса к сериалу. Кроме того, 3 сезон продолжает исследовать темы дружбы, предательства и амбиций в профессиональной среде, что делает его интересным как для зрителей, знакомых с технологической индустрией, так и для широкой аудитории.
3 сезон «Силиконовой долины» был положительно воспринят критиками и зрителями, и отмечен за юмор и реалистичное изображение стартап-культуры. 3 сезон «Силиконовая долина» онлайн уже ждет вас на Wink!
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЭАРежиссёр
Эрик
Аппель
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- МСАктёр
Мартин
Старр
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актриса
Аманда
Крю
- ЗВАктёр
Зак
Вудс
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- ДАСценарист
Джон
Альтшулер
- МДСценарист
Майк
Джадж
- АБПродюсер
Алек
Берг
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЛХХудожник
Л.Дж.
Ходишелл
- ЭСХудожник
Эндрю
Слоун
- ТРМонтажёр
Тим
Рош
- БММонтажёр
Брайан
Меркен
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДДОператор
Джим
Дено
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони