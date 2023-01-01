Силиконовая долина (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+29 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 1
- 18+27 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 2
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 5
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 7
- 18+28 мин
Силиконовая долина
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Сериал «Силиконовая долина» 1 сезон вышел в 2014 году и состоит из 8 эпизодов. Сюжет сериала сосредоточен вокруг группы программистов и их мечты создать успешный стартап в сердце технологической индустрии — Силиконовой долине.
Главный герой, Ричард Хендрикс, талантливый программист, разрабатывает революционный алгоритм сжатия данных. После того как он решает создать собственный стартап, то оказывается в окружении своих же коллег, каждый из которых имеет собственные амбиции и недостатки. Серия за серией зрители наблюдают за тем, как Ричард и его команда сталкиваются с различными препятствиями на пути к успеху.
Сериал удачно сочетает элемент комедии с реалиями стартап-культуры, высмеивая как крайности технологий, так и отношения между людьми в IT-индустрии. Он поднимает темы, связанные с финансированием, хипстерской культурой и иногда нереалистичными ожиданиями. «Силиконовая долина» смотреть онлайн 1 сезон вы можете на Wink!
Сериал Силиконовая долина 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЭАРежиссёр
Эрик
Аппель
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- МСАктёр
Мартин
Старр
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актриса
Аманда
Крю
- ЗВАктёр
Зак
Вудс
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- ДАСценарист
Джон
Альтшулер
- МДСценарист
Майк
Джадж
- АБПродюсер
Алек
Берг
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЛХХудожник
Л.Дж.
Ходишелл
- ЭСХудожник
Эндрю
Слоун
- ТРМонтажёр
Тим
Рош
- БММонтажёр
Брайан
Меркен
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДДОператор
Джим
Дено
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони