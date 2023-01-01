Силиконовая долина (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Силиконовая долина» 1 сезон вышел в 2014 году и состоит из 8 эпизодов. Сюжет сериала сосредоточен вокруг группы программистов и их мечты создать успешный стартап в сердце технологической индустрии — Силиконовой долине.



Главный герой, Ричард Хендрикс, талантливый программист, разрабатывает революционный алгоритм сжатия данных. После того как он решает создать собственный стартап, то оказывается в окружении своих же коллег, каждый из которых имеет собственные амбиции и недостатки. Серия за серией зрители наблюдают за тем, как Ричард и его команда сталкиваются с различными препятствиями на пути к успеху.



Сериал удачно сочетает элемент комедии с реалиями стартап-культуры, высмеивая как крайности технологий, так и отношения между людьми в IT-индустрии. Он поднимает темы, связанные с финансированием, хипстерской культурой и иногда нереалистичными ожиданиями. «Силиконовая долина» смотреть онлайн 1 сезон вы можете на Wink!



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