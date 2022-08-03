Сериал «Силиконовая долина» 2 сезон вышел в 2015 году и продолжает рассказывать о приключениях группы программистов, работающих над своим проектом под названием «Крысолов». Смотрите сериал «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.



У Ричарда Хендрикса начинается новая волна испытаний и трудностей в мире технологий и бизнеса: во втором сезоне Ричард и его команда также сталкиваются с конкурентами, инвестициями и внутренними конфликтами. Они продолжают разрабатывать свой алгоритм сжатия данных, который привлекает внимание крупных технологических компаний и им нужны инвесторы, в то время как на их стартап подают в суд…



Получится ли у Ричарда отстоять своего «Крысолова»? Смотрите 2 сезон сериала «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.

