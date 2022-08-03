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Силиконовая долина
2-й сезон

Силиконовая долина (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

8.72015, Silicon Valley 10 серий
Комедия18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Сериал «Силиконовая долина» 2 сезон вышел в 2015 году и продолжает рассказывать о приключениях группы программистов, работающих над своим проектом под названием «Крысолов». Смотрите сериал «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.

У Ричарда Хендрикса начинается новая волна испытаний и трудностей в мире технологий и бизнеса: во втором сезоне Ричард и его команда также сталкиваются с конкурентами, инвестициями и внутренними конфликтами. Они продолжают разрабатывать свой алгоритм сжатия данных, который привлекает внимание крупных технологических компаний и им нужны инвесторы, в то время как на их стартап подают в суд…

Получится ли у Ричарда отстоять своего «Крысолова»? Смотрите 2 сезон сериала «Силиконовая долина» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Силиконовая долина»