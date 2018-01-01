Силиконовая долина. Сезон 5. Серия 7
Wink
Сериалы
Силиконовая долина
5-й сезон
7-я серия
8.82018, Silicon Valley
Комедии, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Силиконовая долина (сериал, 2018) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

История о группе гиков, готовящих к запуску собственные стартапы в высокотехнологичном центре Сан-Франциско. Главные герои сериала бесплатно проживают в доме местного миллионера, но взамен им придeтся отдать по 10% прибыли от будущих проектов.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Силиконовая долина»

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