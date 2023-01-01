Биография

Кристен Риттер — американская актриса, сценарист, продюсер, режиссер. Лауреат премий Webby Awards и Glamour Awards. Родилась в Блумсберге 16 декабря 1981 года. В 1996 году Риттер стала моделью в агентстве Elite. Позже переехала в Нью-Йорк, чтобы сотрудничать с более крупными брендами и участвовать в рекламных кампаниях. Работала в Милане, Париже и Токио. Увлекалась музыкой, театром, дизайном одежды. В 2007 году сыграла в постановке All This Intimacy в Бродвейском театре и Second Stage Theatre. В 2012 году создала продюсерскую компанию Silent Machine. Была частью музыкальной группы Ex Vivian. Сейчас работает и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе. С юных лет Кристен Риттер играла эпизодические роли в различных кинолентах, среди которых «Флирт со зверем», «Улыбка Мона Лизы», «Закон и порядок» и «Одна жизнь, чтобы жить». Первые известные роли — в романтических комедиях «27 свадеб» и «Однажды в Вегасе». После еще нескольких успешных проектов участвовала в съемках сериала «Сплетница» в роли Кэрол Роудс. Играла и в других сериалах: «Во все тяжкие», «Гравитация», «Не верь с*** из квартиры 23». Наиболее известна по главной роли в американском телесериале «Джессика Джонс», основанном на комиксах Marvel. Фильмография включает более 60 проектов.