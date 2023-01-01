Темное дитя: Отголоски (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 3
- 18+39 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 4
- 18+30 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 5
- 18+38 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 8
- 18+40 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Темное дитя: Отголоски
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Фантастический сериал о клонированных женщинах, которые пытаются разобраться, кто они, с Кристен Риттер в главной роли. Спин-офф канадского проекта «Темное дитя».
2052 год. Женщина по имени Люси приходит в сознание в доме нейробиолога Элеонор и не может вспомнить ничего о себе и окружающим мире. В попытках понять, кто она и что прои�сходит, Люси объединяется с группой носительниц идентичного ДНК. Четырем женщинам-клонам предстоит совершить опасное путешествие, в ходе которого раскроется драматичная история любви и предательства, стоящая за их происхождением.
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Информация
СтранаКанада
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джон
Фоусет
- ИЮРежиссёр
Ингрид
Юнгерманн
- ДУРежиссёр
Доун
Уилкинсон
- Актриса
Кристен
Риттер
- КХАктриса
Кили
Хоуз
- АФАктриса
Аманда
Фикс
- ЭДАктёр
Эван
Джогиа
- ДХАктёр
Джеймс
Хироюки Лиа�о
- РДАктёр
Рид
Даймонд
- ДНАктёр
Джайден
Ноэль
- РКАктриса
Риа
Килстедт
- ТДАктриса
Таттиона
Джонс
- ДФСценарист
Джон
Фоусет
- ГМСценарист
Грэм
Мэнсон
- КЭПродюсер
Керри
Эпплярд
- ЛБПродюсер
Лесли
Белзберг
- БСМонтажёр
Бретт
Салливан
- ДДМонтажёр
Д.
Джиллиан Трастер
- АСОператор
Адам
Сушицки
- КФОператор
Кристин
Филдхаус