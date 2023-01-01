Темное дитя: Отголоски
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Темное дитя: Отголоски
7.92023, Orphan Black: Echoes 1 сезон
Фантастика, Триллеры18+
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Темное дитя: Отголоски (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фантастический сериал о клонированных женщинах, которые пытаются разобраться, кто они, с Кристен Риттер в главной роли. Спин-офф канадского проекта «Темное дитя».

2052 год. Женщина по имени Люси приходит в сознание в доме нейробиолога Элеонор и не может вспомнить ничего о себе и окружающим мире. В попытках понять, кто она и что происходит, Люси объединяется с группой носительниц идентичного ДНК. Четырем женщинам-клонам предстоит совершить опасное путешествие, в ходе которого раскроется драматичная история любви и предательства, стоящая за их происхождением.

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Информация

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Темное дитя: Отголоски»

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