Темное дитя: Отголоски (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастический сериал о клонированных женщинах, которые пытаются разобраться, кто они, с Кристен Риттер в главной роли. Спин-офф канадского проекта «Темное дитя».



2052 год. Женщина по имени Люси приходит в сознание в доме нейробиолога Элеонор и не может вспомнить ничего о себе и окружающим мире. В попытках понять, кто она и что прои�сходит, Люси объединяется с группой носительниц идентичного ДНК. Четырем женщинам-клонам предстоит совершить опасное путешествие, в ходе которого раскроется драматичная история любви и предательства, стоящая за их происхождением.



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