Это хит!
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Это хит!

Фильм Это хит!

2026, Power Ballad
Мюзикл, Драма18+
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О фильме

Несостоявшийся музыкант Рикподрабатывает выступлениями насвадьбах. Наодной изних егопросят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки ониустраивают небольшой джем-сейшн, гдеделятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика вхит, который захватывает хит-парады мира, Рикрешает восстановить справедливость иполучить свою долю славы. Новся проблема втом, чтоему никто неверит, даже собственные жена идочь.

Страна
Ирландия, США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Музыка
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Это хит!»