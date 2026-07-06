Несостоявшийся музыкант Рикподрабатывает выступлениями насвадьбах. Наодной изних егопросят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки ониустраивают небольшой джем-сейшн, гдеделятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика вхит, который захватывает хит-парады мира, Рикрешает восстановить справедливость иполучить свою долю славы. Новся проблема втом, чтоему никто неверит, даже собственные жена идочь.

