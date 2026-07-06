О фильме
Несостоявшийся музыкант Рикподрабатывает выступлениями насвадьбах. Наодной изних егопросят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки ониустраивают небольшой джем-сейшн, гдеделятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика вхит, который захватывает хит-парады мира, Рикрешает восстановить справедливость иполучить свою долю славы. Новся проблема втом, чтоему никто неверит, даже собственные жена идочь.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Карни
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Ник
Джонас
- Актёр
Питер
МакДональд
- МПАктриса
Марселла
Планкетт
- РКАктёр
Рори
Кинэн
- КМАктёр
Кит
МакЭрлин
- ПРАктёр
Пол
Рейд
- Актёр
Джек
Рейнор
- ГРАктриса
Гавана
Роуз Лю
- СВАктриса
Софи
Вавасо
- ДКАктриса
Джульетт
Кросби
- КТАктриса
Келли
Торнтон
- РМАктёр
Роберт
Митчелл
- МУАктёр
Марсио
Уилл
- ХХАктриса
Хлоя
Харрис
- ДКСценарист
Джон
Карни
- Сценарист
Питер
МакДональд
- Продюсер
Энтони
Брегман
- ДКПродюсер
Джон
Карни
- РОПродюсер
Ребекка
О’Флэнаган
- ТЛХудожница
Триона
Лиллис
- СОМонтажёр
Стивен
О’Коннелл
- ДККомпозитор
Джон
Карни