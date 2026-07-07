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Это хит!
Актёры и съёмочная группа фильма «Это хит!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Это хит!»

Режиссёры

Джон Карни

Джон Карни

John Carney
Режиссёр

Актёры

Пол Радд

Пол Радд

Paul Rudd
Актёр
Ник Джонас

Ник Джонас

Nick Jonas
Актёр
Питер МакДональд

Питер МакДональд

Peter McDonald
Актёр
Марселла Планкетт

Марселла Планкетт

Marcella Plunkett
Актриса
Рори Кинэн

Рори Кинэн

Rory Keenan
Актёр
Кит МакЭрлин

Кит МакЭрлин

Keith McErlean
Актёр
Пол Рейд

Пол Рейд

Paul Reid
Актёр
Джек Рейнор

Джек Рейнор

Jack Reynor
Актёр
Гавана Роуз Лю

Гавана Роуз Лю

Havana Rose Liu
Актриса
Софи Вавасо

Софи Вавасо

Sophie Vavasseur
Актриса
Джульетт Кросби

Джульетт Кросби

Juliette Crosbie
Актриса
Келли Торнтон

Келли Торнтон

Kelly Thornton
Актриса
Роберт Митчелл

Роберт Митчелл

Robert Mitchell
Актёр
Марсио Уилл

Марсио Уилл

Márcio Wille
Актёр
Хлоя Харрис

Хлоя Харрис

Chloe Harris
Актриса

Сценаристы

Джон Карни

Джон Карни

John Carney
Сценарист
Питер МакДональд

Питер МакДональд

Peter McDonald
Сценарист

Продюсеры

Энтони Брегман

Энтони Брегман

Anthony Bregman
Продюсер
Джон Карни

Джон Карни

John Carney
Продюсер
Ребекка О’Флэнаган

Ребекка О’Флэнаган

Rebecca O'Flanagan
Продюсер

Художники

Триона Лиллис

Триона Лиллис

Triona Lillis
Художница

Монтажёры

Стивен О’Коннелл

Стивен О’Коннелл

Stephen O'Connell
Монтажёр

Композиторы

Джон Карни

Джон Карни

John Carney
Композитор