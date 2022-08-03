Тайны прошлого (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Американец Том Уоршоу уже тридцать лет обитает в Париже, и никто не знает, что когда-то он был совсем другим человеком и жил совсем другой жизнью. Сегодня особенный день — сыну Тома исполняется 13 лет, и отец приготовил ему особенный подарок. Том поведает ему удивительную историю, которая случилась с ним, когда он 13-летним пацаном жил в Нью-Йорке и мечтал о будущем. Он раскроет ему секрет своей жизни, чтобы еще раз пережить свое прошлое, которое стоило ему слишком дорого…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Духовны
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актриса
Теа
Леони
- ЭБАктриса
Эрика
Баду
- Актёр
Дэвид
Духовны
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- ЗУАктриса
Зельда
Уильямс
- МААктриса
Мэгали
Амадей
- ОСАктриса
Ольга
Сосновска
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- Сценарист
Дэвид
Духовны
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- Продюсер
Боб
Яри
- ЗДПродюсер
Зэнн
Дивайн
- ДГПродюсер
Дэвид
Гейнс
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- СЭМонтажёр
Сьюзи
Элмигер
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли