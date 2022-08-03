Тайны прошлого
Wink
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Тайны прошлого
8.32004, House of D
Драма, Комедия92 мин18+

Тайны прошлого (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Американец Том Уоршоу уже тридцать лет обитает в Париже, и никто не знает, что когда-то он был совсем другим человеком и жил совсем другой жизнью. Сегодня особенный день — сыну Тома исполняется 13 лет, и отец приготовил ему особенный подарок. Том поведает ему удивительную историю, которая случилась с ним, когда он 13-летним пацаном жил в Нью-Йорке и мечтал о будущем. Он раскроет ему секрет своей жизни, чтобы еще раз пережить свое прошлое, которое стоило ему слишком дорого…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны прошлого»