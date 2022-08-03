Тайны прошлого (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Американец Том Уоршоу уже тридцать лет обитает в Париже, и никто не знает, что когда-то он был совсем другим человеком и жил совсем другой жизнью. Сегодня особенный день — сыну Тома исполняется 13 лет, и отец приготовил ему особенный подарок. Том поведает ему удивительную историю, которая случилась с ним, когда он 13-летним пацаном жил в Нью-Йорке и мечтал о будущем. Он раскроет ему секрет своей жизни, чтобы еще раз пережить свое прошлое, которое стоило ему слишком дорого…

