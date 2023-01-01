Биография

Джейн Розенталь – американский продюсер родом из города Провиденс штата Род-Айленд. День рождения: 21 августа 1956 г. После школы будущий продюсер Джейн Розенталь поступила в Брауновский университет, после которого продолжила получать образование в нью-йоркском университете. Первым местом работы стало подразделение компании «CBS», где за 9 лет успела поучаствовать в 70 кино- и телепроектах. В 1989 г. берет начало ее плодотворное сотрудничество с Робертом Де Ниро. Вместе с именитым актером Джейн Розенталь стала соучредителем кинокомпании «Трайбека Продакшс». Не все фильмы, созданные в творческом тандеме, имели кассовый успех, но есть среди них и те, что стали образцами удачного подбора актеров, сценария и съемочного коллектива. Например, в 1993 г. вышла криминальная мелодрама «Бронкская история», в которой Роберт Де Ниро выступил не только в главной роли, но и в качестве режиссера. В 1996 г. актер снимается в паре с Леонардо ДиКаприо в драме «Комната Марвина», и этот фильм Джейн Розенталь становится успешным, будучи в числе прочих кинонаград номинирован на «Оскар». Комедия «Плутовство» (1997 г.), в которой Роберт Де Ниро снялся с Дастином Хоффманом, завоевала приз Берлинского кинофестиваля и дважды номинировалась на «Оскар». В 2002 г. продюсер вместе с мужем Крейгом Хаткоффом и своим бессменным деловым партнером Робертом Де Ниро основывает кинофестиваль Трайбека. Цель этого проекта – не только популяризировать современное кино, но и собрать средства на восстановление Нижнего Манхэттена, пострадавшего от атаки террористов 11.09.2001 г.