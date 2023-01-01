Биография

Нил Хафф – актер театра и кино. Фильмография насчитывает более 70 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли фильмы «В центре внимания» (2015), «Королевство полной луны» (2012), «Отель "Гранд Будапешт"» (2014) и «Сплит» (2016). Нил Хафф получил степень магистра в школе искусств при Нью-Йоркском университете. Участвовал в бродвейских постановках, одна из которых была отмечена премией «Тони». Свою кинокарьеру начал в 1993 году, первое время участвовал в телевизионных сериалах. Дебютным фильмом Нила Хаффа стал многосерийный криминальный детектив «Закон и порядок». Затем актер снялся в документальном сериале «Американское приключение». В 1996 году главную роль Нил Хафф исполнил в кинокартине «Hitting the Ground». В 1999 году участвовал в съемках комедии «Большой папа». В 2002 году на экраны вышел сериал «Прослушка» с участием актера. Он также участвовал в съемках рейтинговых многосерийных фильмов «Шестеро», «Схватка», «Джон Адамс», «Грань». В 2012 году был задействован в семейной комедии «Королевство полной луны» (2012). В 2014 году на экраны вышла кинолента «Отель "Гранд Будапешт"» с участием актера. В 2016 году Хафф снялся в триллере «Сплит».