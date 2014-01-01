Обитель проклятых
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Обитель проклятых

Обитель проклятых (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Eliza Graves
Триллеры, Драмы108 мин18+

Сюжет

Молодой медицинский работник Эдвард устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей психушки. Эдвард обнаруживает, что его похитили пациенты больницы, а вскоре и вся психушка оказывается захвачена ими…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель проклятых»

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